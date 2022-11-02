سیاسة

السوداني والمندلاوي يبحثان تعزيز التكامل بين الحكومة والبرلمان

صادق البرلمان العراقي بالأغلبية على حكومة السوداني قبل نحو أسبوع
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جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
کوردستان العراق السوداني المندلاوي

أربيل (كوردستان 24)- بحث رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني اليوم الأربعاء مع النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي سبل تعزيز التكامل بين الحكومة والبرلمان.

وذكر بيان أصدره المكتب الإعلامي للسوداني أن المندلاوي أعرب عن ثقته بمسار المنهاج الوزاري والأمل في تلبيته تطلعات المواطنين واحتياجاتهم.

وأضاف البيان أن الجانبين بحثا "وسائل تعزيز التكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية من أجل أداء أفضل لأجهزة الدولة في الرقابة والتنفيذ، وبما يوازي حجم التحديات والاحتياجات المهمة التي تواجهها الحياة اليومية والظروف المعاشية للمواطنين، بمختلف أطيافهم المتآخية".

إلى ذلك، اكد المندلاوي، حسب بيان أصدره مكتبه، على أهمية "إعطاء الأولوية لملفات مكافحة الفساد وتقديم الخدمات والقضاء على البطالة".

وشدد على ضرورة "ضرب الفساد بيد من حديد لما يمثله من خطر حقيقي بات ينخر جسد الدولة ويهدد مستقبل العراقيين".

وقبل نحو أسبوع، صادق البرلمان العراقي بالأغلبية على حكومة السوداني، لينهي بذلك جموداً سياسياً تجاوز عاماً منذ الانتخابات النيابية.

وأقر البرلمان اختيارات السوداني لأعضاء حكومته، التي تضم 21 وزيراً، في حين تأجل التصويت على وزارتين إلى وقت لاحق.

وقال السوداني في مؤتمر صحفي عقده يوم أمس الثلاثاء إن مكافحة الفساد تقع على رأس أولويات حكومته.

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