"فيفا" يوجّه رسالةً إلى الدول المشاركة في كأس العالم

أربيل (كوردستان 24)- وجّه الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" رسالةً إلى الدول التي ستشارك منتخباتها في بطولة كأس العالم التي ستنطلق في قطر بتاريخ 20/11/2022.

وحثّ "فيفا" الدول الـ 32 على التركيز على كرة القدم وعدم السماح بجرِّ هذه الرياضة إلى "معارك" إيديولوجية أو سياسية.

وتعرّضت قطر التي تستضيف البطولة بين 20 نوفمبر تشرين2 و18 ديسمبر كانون1، لانتقاداتٍ بسبب حالات وفاة وإصابات عمالٍ أجانب بنوا معظم الملاعب، وأسباب تتعلق بأجورهم غير المدفوعة.

تأتي رسالة "فيفا" تلك، بعد عددٍ من الاحتجاجات التي نفّذتها فرق كأس العالم، حول قضايا تتراوح بين حقوق مجتمع الميم والمخاوف بشأن معاملة العمال المهاجرين.

وقال جياني إنفانتينو رئيس فيفا وفاطمة سامورا الأمين العام للاتحاد، في الرسالة الموجّهة للدول "من فضلكم، دعونا الآن نركز على كرة القدم".

وأضافا في الرسالة ذاتها "نحن نعلم أن كرة القدم لا تعيش في فراغ ونحن ندرك بنفس القدر أن هناك العديد من التحديات والصعوبات ذات الطبيعة السياسية في جميع أنحاء العالم، لكن من فضلكم لا تسمحوا لكرة القدم بالانجرار إلى كل معركة إيديولوجية أو سياسية موجودة"