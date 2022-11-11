سیاسة

طهران تسمح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بتفتيش موقعين

author_image سوار أحمد
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أربيل (كوردستان 24)- ذكرت وكالة الأنباء "رويترز"، أن إيران سمحت للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الأسبوع الماضي بتفتيش أحد موقعين نوويين سابقين تدور حولهما الشبهات.

ويأتي هذا بعد رفض من الجانب الإيراني بأنها منطقة منشآت عسكرية لايجوز الدخول والتفتيش بها.

وأضافت رويترز ان الوكالة الدولية للطاقة الذرية فتشت أحد الموقعين، وأخذت عينات بيئية من هناك، في إشارة إلى عينات تهدف إلى الكشف عن آثار لمواد نووية ربما كانت موجودة.

وأضاف التقرير إن مفتشي الوكالة سيزورون الموقع الآخر في وقت لاحق في سبتمبر في موعد تم الاتفاق عليه بالفعل مع إيران لأخذ عينات بيئية.

وقال التقرير إن مخزون إيران من اليورانيوم منخفض التخصيب زاد 534 كيلوجراما في الربع الأخير، وهي نفس الكمية تقريبا في الأشهر الثلاثة السابقة، ليصل إلى 2105.4 كيلوجرام.

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