مجددا.. قصف يطال مقرا لحزب كوردي في كويسنجق

أربيل (كوردستان 24)- قال مسؤول محلي في قضاء كويسنجق التابع لمحافظة أربيل، انه تم اليوم الاثنين، قصف مقر لحزب كوردي إيراني، بخمسة صواريخ، مشيرا في الوقت نفسه الى ان القصف اسفر عن وقوع خسائر بشرية ومادية.

وقال قائمقام كويسنجق، طارق حيدري، لكوردستان 24، ان "القصف الإيراني نُفذ بخمسة صواريخ، وقد استهدف مقرا للحزب الديمقراطي الكوردستاني الايراني".

وقال وزير الصحة سامان برزنجي في بيان، ان حصيلة القصف الصاروخي حتى الآن هو شهيد واحد و8 جرحى، فيما توقع ارتفاع الحصيلة.

وقال مراسل كوردستان 24، انه تم إخلاء المدارس في المنطقة.

وفي وقت سابق شنت طهران هجوماً صاروخياً على المقر الرئيسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني والحزب الديمقراطي الكوردستاني الإيراني، وكلاهما حزبان كورديان معارضان. واستهدف القصف الصاروخي كذلك مخيماً للاجئين الكورد في المنطقة ذاتها.

وتبعد كويسنجق حيث قواعد الجماعة الكوردية المعارضة بمسافة تقدر بنحو 65 كيلومترا من الحدود الغربية للجمهورية الاسلامية.

وسبق لإيران أن شنت عمليات عبر الحدود ضد الحزب الديمقراطي الايراني المعارض لاسيما تلك التي جرت عام 1996 عندما هاجم الحرس الثوري الايراني قاعدة للحزب الكوردي في كويسنجق. ووقعت بعد ذلك عمليات تفجير واغتيالات داخل الإقليم.