اتفاقٌ فرنسي بريطاني بملايين الدولارات لردع المهاجرين من عبور المانش

أربيل (كوردستان 24)- وقّعت فرنسا وبريطانيا، اليوم الاثنين، اتفاقاً جديداً للعمل على وقف عبور المهاجرين بحر المانش إلى المملكة المتحدة على متن قوارب صغيرة.

وبموجب الاتفاق الذي وُقِّع في باريس بين وزيري الداخلية في البلدين، ستدفع بريطانيا لفرنسا 74.5 مليون دولار في عامي2022 – 2023، بهدف زيادة السلطات الفرنسية عدد خفر سواحلها بنسبة 40%.

يأتي ذلك، بينما أعلنت الحكومة البريطانية، أمس الأحد، أن أكثر من 40 ألف مهاجر عبروا قناة المانش إلى أراضيها، منذ بداية عام 2022 الجاري.

ويتخوّف مسؤولون بريطانيون من أن هذا الرقم الذي يفوق الأرقام المسجّلة العام الماضي، سيرتفع إلى 60 ألفاً بحلول نهاية العام.

وفي وقتٍ سابق، تعهّدت بريطانيا باتّخاذ إجراءاتٍ مشدّدة بهدف التصدي لعمليات الهجرة غير النظامية إلى أراضيها، والتي وصلت لأرقامٍ تصفها الحكومة بـ "المخيفة".

وتواجه بريطانيا نقصاً حاداً في اليد العاملة، وسط مخاوف من الشركات من أن عجلة الإنتاج في البلاد ستتضرر بشكلٍ كبير على المدى الطويل.

وقررت المملكة المتحدة بداية عام 2022، ترحيل آلاف المهاجرين إلى رواندا في القارة الإفريقية، "للحد من عمليات عبور بحر المانش بشكلٍ غير قانوني".

لكن الضغوطات التي واجهتها حكومة بوريس جونسون، أجبرتها على التوقف عن تنفيذ خطة الترحيل التي ظلت على طاولة النقاش في حكومة ليز تراس التي استقالت من منصبها مؤخراً.

ووفق إحصاءاتٍ رسمية خلال شهر سبتمبر أيلول الماضي، فإن هناك نحو 1.9 مليون عرض عمل في السوق بانتظار من يحصل عليها.

وتمارس الشركات الكبرى ضغوطاً على الحكومة البريطانية لإقرار خططٍ لتسهيل هجرة اليد العاملة إلى البلاد، وتخفيف القيود المفروضة على المهاجرين.