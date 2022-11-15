بنس يكشف نيته الترشح للانتخابات الرئاسية الأمريكية ويؤكد أن هناك خيارات أفضل من ترامب

أربيل (كوردستان 24)- قال نائب الرئيس الأمريكي السابق مايك بنس، إن الأمريكيين ستكون لديهم خيارات أفضل من ترامب في الانتخابات المقبلة عام 2024، كاشفاً أنه وأفراد عائلته يبحثون مسألة ترشحه للرئاسة الأمريكية.

وقال مايك بنس رداً على سؤال عما إذا كان ينبغي على ترامب أن يصبح رئيساً لأمريكا، إن "الأمر متروك للشعب الأمريكي"، مضيفاً أنه "ستكون لدينا خيارات أفضل في المستقبل".

وأضاف أن "الناس في الولايات المتحدة الأمريكية يتعايشون بشكل جيد بمجرد الخروج من السياسة".

وأشار إلى أنهم "يريدون أن يروا قادتهم الوطنيين يبدؤون في عكس التعاطف والكرم".

وشدد على أنه "في الأيام المقبلة ستكون هناك خيارات أفضل"، مضيفاً "بالنسبة لي ولعائلتي، سنعكس دورنا في ذلك".

وكشف بينس "أنه وأفراد عائلته يبحثون مسألة ترشحه للرئاسة الأمريكية في 2024، مؤكداً أن "القرار لن يتأثر بإعلان ترامب المرتقب، تشرحه في انتخابات 2024".

وعما إذا كان بمقدوره هزيمة ترامب، قال بينس "هذا أمر يقرره الآخرون..وسيكون لنا أن نقرر ما إذا كنا نرغب في اختبار ذلك أم لا".

المصدر: وسائل إعلام