الجامعة العربية تدين قصف إيران مناطق في كوردستان وتؤكد "رفضها تصدير طهران أزماتها الداخلية"

أربيل (كوردستان 24)- أدانت جامعة الدول العربية، اليوم الثلاثاء، تجدد القصف الإيراني على مناطق في إقليم كوردستان، مؤكدةً أن تصدير طهران أزماتها الداخلية أمر مرفوض ويقوّض الجهود الرامية لبناء الثقة وتخفيف حدة التوترات في المنطقة.

وأدان المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، جمال رشدي، في تصريحاتٍ صحفية، تجدد القصف الإيراني على عدة مناطق بإقليم كوردستان والذي أسفر عن سقوط عدد من الشهداء والجرحى.

وأضاف رشدي أن "مواصلة إيران لهذا النهج المرفوض واستمرار انتهاكاتها لسيادة العراق، إنما يدل على إصرارٍ على عدم احترام القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار".

وأشار إلى أن "هذا السلوك الإيراني لا يشكل تعدّياً سافراً على سيادة العراق واستباحة أراضيه فحسب، بل إنه يزعزع أمن واستقرار المنطقة برمتها، ويقوّض الجهود الرامية لبناء الثقة وتخفيف حدة التوترات في المنطقة".

ولفت إلى أن "سعي طهران لإلقاء اللوم على الآخرين وتحميلهم مسؤولية أزماتها الداخلية أمرٌ مرفوض، كما أن التهديدات والاتهامات التي تطلق ضد دول عربية في هذا السياق مرفوضة ومستنكرة، فضلاً عن افتقارها لأي أساس في الواقع".

وشدد على أن "الدول العربية لا تتدخل في الشؤون الداخلية لجيرانها، وهي تتوقع منهم المعاملة بالمثل".

وجدد رشدي دعم جامعة الدول العربية "لكافة الإجراءات التي تتخذها الحكومة العراقية في سبيل صيانة سيادة العراق والتصدي لكافة الانتهاكات الإقليمية التي تستهدف أمنه واستقرار".