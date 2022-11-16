الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة على إيران لاستخدام مسيراتها ضد أوكرانيا

أربيل (كوردستان 24)- فرضت الولايات المتحدة الأمريكية يوم الثلاثاء، 15 من تشرين الثاني 2022، حزمة عقوبات جديدة على إيران، على خلفية تزويدها لروسيا بمسيرات قتالية تستخدمها في غزوها لأوكرانيا.

وأفاد موقع الخزانة الأمريكية، ان "العقوبات تستهدف الشركات المشاركة في إنتاج أو نقل الطائرات من دون طيار الإيرانية إلى روسيا، والتي استخدمتها في هجمات مدمرة ضد البنية التحتية الأوكرانية.

وشملت العقوبات مركز "شاهد" لصناعة الطيران التابع للحرس الثوري الإيراني، وهو المعني بتصميم وتصنيع طائرات بدون طيار من سلسلة "شاهد"، بما فيها طائرات "شاهد 136" التي استخدمتها روسيا بهجماتها على العاصمة الأوكرانية، كييف، وفي أوديسا وخاركيف.

كما شملت العقوبات مجموعة “فاغنر” الروسية العسكرية الخاصة، والقوات الجوية التابعة لـ”الحرس الثوري”، وشركة “القدس” لصناعات الطيران، وكذلك طالت العقوبات شركتي نقل جوي مقرهما الإمارات، تعاونتا مع شركة إيرانية أيضًا خاضعة للعقوبات، لتنسيق الرحلات الجوية بين إيران وروسيا.

وبموجب هذه العقوبات، جرى تجميد أي أصول أمريكية للمعاقبين، أفرادًا وكيانات، ومنع أي أمريكي من التعامل معهم.