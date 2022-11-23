"شؤون الألغام" في كوردستان تشارك باجتماعٍ دولي في جنيف

أربيل (كوردستان 24)- يشارك وفدٌ رفيع المستوى يمثّل المؤسسة العامة لشؤون الألغام في إقليم كوردستان في الاجتماع السنوي العشرين لاتفاقية حظر الألغام المضادة للأشخاص (أوتاوا) في العاصمة السويسرية جنيف.

ومن المقرر أن يعقد الوفد الذي يترأسه رئيس المؤسسة، جبار مصطفى، عدة اجتماعات مع الدول المانحة وممثلي الدول الأعضاء في الاتفاقية، بهدف الحصول على دعمهم لجهود إقليم كوردستان في هذا المضمار.

كما يهدف إلى رفع مستوى التنسيق والتعرف على أحدث المعلومات والتطورات المتعلقة بأنشطة رفع ونزع وتدمير الألغام والمتفجرات، بحسب الموقع الرسمي لحكومة إقليم كوردستان.

وتحظر اتفاقية أوتاوا التي وقعتها 164 دولة، استخدام وإنتاج وتخزين ونقل الألغام المضادة للأشخاص.

وتجتمع الدول المشاركة في الاتفاقية سنوياً في جنيف، لبحث موضوعات تتعلق بحظر الألغام المضادة للأشخاص.

وبدأ اجتماع هذا العام يوم 21 نوفمبر تشرين الثاني الجاري، ويستمر لغاية 25 من الشهر ذاته.