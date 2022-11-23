ريشي سوناك لمسرور بارزاني: علاقاتنا التاريخية اليوم أقوى من أي وقت مضى

أربيل (كوردستان 24)- تلقى رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأربعاء 23 تشرين الثاني (نوفمبر) 2022، رسالة من رئيس الوزراء الجديد في المملكة المتحدة ريشي سوناك.

وأشار رئيس وزراء المملكة المتحدة في رسالته، إلى أن "المملكة المتحدة تحتفظ بعلاقات وطيدة مع إقليم كوردستان، ومن دواعي سروري أن علاقاتنا التاريخية اليوم أقوى من أي وقت مضى، إذ لدينا العديد من القيم المشتركة، مع الكثير من مجالات التعاون المشتركة، والمملكة المتحدة ملتزمة بأمن إقليم كوردستان واستقراره كجزء من عراق قوي وموّحد".

وأضاف رئيس الوزراء البريطاني: "نولي اهتماماً بالغاً للتنسيق الأمني مع إقليم كوردستان، ونلتزم بالعمل معكم في إطار التحالف الدولي، لضمان الحاق الهزيمة النهائية بداعش في العراق وسوريا".

وأكد رئيس وزراء المملكة المتحدة على أهمية تعزيز العلاقات بين إقليم كوردستان وبريطانيا، ولا سيّما في المجالات التجارية والاستثمارية والزراعية والرقمنة.

وقال رئيس وزراء المملكة المتحدة في ختام رسالته: "يسعدني أن أتطلع إلى العمل معكم خلال فترة عملي رئيساً للوزراء".