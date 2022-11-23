قوات سوريا الديمقراطية: تركيا قصفت نقاط حراسة قرب مخيم الهول

أربيل (كوردستان 24)- اتهمت قوات سوريا الديمقراطية، اليوم الأربعاء، تركيا باستهداف نقاط حراسة تابعة لقواتهم قرب مخيم الهول في محافظة الحسكة، شمال سوريا.

ويقع مخيم الهول شرق مدينة الحسكة 45 كم، ويأوي أكثر من 65 ألف شخص بين لاجئين، ونازحين، بينهم أكثر من 40 ألف شخص من أسر عناصر داعش.

وشنت طائرة حربية تركية غارتين استهدفتا موقع حماية لمخيم الهول الذي يحتوي على عوائل من تنظيم داعش في أقصى جنوب محافظة الحسكة شمال سوريا، حسبما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأضاف المرصد أنه "في وسط حالةٍ من الفوضى والتخبط في صفوف عوائل داعش"، حاولت بعض العوائل الهروب من المخيم.

وأشار إلى أن "تركيا نفذت 15 ضربة جوية، اليوم الأربعاء، بواسطة طائرات مسيرة".

من جانبه قال القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، مساء الأربعاء، أنه "لا صلة لنا بتفجير إسطنبول"، مطالباً من حكومة دمشق "اتخاذ موقف ضد التهديدات التركية".

وأشار مظلوم عبدي إلى أنه "بسبب الهجمات التركية علقنا تعاوننا مع قوات التحالف الدولي".