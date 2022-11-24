البنتاغون: الضربات التركية في سوريا تهدد سلامة جنودنا

أربيل (كوردستان 24)- قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) الأربعاء، إن الضربات الجوية التي نفذتها تركيا في الآونة الأخيرة في شمال سوريا هددت سلامة العسكريين الأمريكيين، وإن الوضع المتصاعد يعرض للخطر التقدم الذي أُحرز على مدى سنوات ضد مقاتلي تنظيم داعش.

وتمثل هذه التعليقات العلنية أشد تنديد أمريكي بالعمليات الجوية التركية ضد المسلحين الكورد في شمال سوريا حتى الآن.

وقال المتحدث باسم البنتاغون، البريغادير جنرال بات رايدر، في بيان إن "الضربات الجوية الأخيرة في سوريا هددت بشكل مباشر سلامة العسكريين الأمريكيين الذين يعملون في سوريا مع شركاء محليين لهزيمة تنظيم داعش والاحتفاظ باحتجاز أكثر من عشرة آلاف معتقل من التنظيم المتشدد".

وأضاف أن الولايات المتحدة تعترف "بمخاوف تركيا الأمنية المشروعة".

وأردف "التهدئة الفورية ضرورية من أجل الحفاظ على التركيز على مهمة هزيمة تنظيم داعش وضمان سلامة وأمن العسكريين على الأرض الملتزمين بمهمة هزيمة التنظيم".

وللولايات المتحدة قرابة 900 جندي في سوريا، لا سيما في شمالها الشرقي، يعملون مع قوات سوريا الديمقراطية، التي يقودها مقاتلون كورد من وحدات حماية الشعب، لمحاربة فلول داعش.

وشنت أنقرة عمليات جوية مطلع الأسبوع ردا على هجوم بقنبلة في إسطنبول قبل أسبوع أدى إلى مقتل ستة أشخاص، وألقت باللوم فيه على وحدات حماية الشعب الكوردية. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها، ونفى حزب العمال الكوردستاني ووحدات حماية الشعب تورطهما.

وسبق أن توغلت تركياعسكريا في سوريا لاستهداف وحدات حماية الشعب الكوردية، معتبرة إياها جناحا لحزب العمال الكوردستاني المحظور، والذي تصنفه تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي جماعة إرهابية.