سیاسة

مسرور بارزاني وبلاسخارت يؤكدان على ضرورة وضع حد للقصف على كوردستان

author_image سوار أحمد
کوردستان مسرور بارزاني بلاسخارت القصف اقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- أكد رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، و المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت، على ضرورة وضع حد للقصف على أراضي إقليم كوردستان.

وجاء ذلك اليوم الخميس، خلال استقبال مسرور بارزاني لبلاسخارت في أربيل.

وجرى في اللقاء، بحث الوضع العام العراقي وآخر المستجدات والتطورات في المنطقة، بالإضافة إلى أهمية إيجاد حل جذري للمشاكل بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية بموجب الدستور والمنهاج الوزاري للحكومة الجديدة.

كما شهد اللقاء تأكيداً متبادلاً على احترام سيادة أراضي العراق وإقليم كوردستان وحمياتها، ووضع حد للقصف والهجمات التي يتعرض لها إقليم كوردستان.

 

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