في عصر "الاحتباس الحراري".. أربيل تدخل مضمار الطاقة المتجددة بدعم أوروبي

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت أربيل اليوم الأحد الانتهاء من أعمال نصب نظام ثوري للطاقة المتجددة بدعم من الاتحاد الأوروبي، في خطوة رحب بها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وقال إنها ستسهم في خفض غازات الاحتباس الحراري بما يصل إلى 1800 طن من ثاني أكسيد الكربون.

وأُعلن اليوم عن الانتهاء من نصب نظام الطاقة المتجددة في مراسم حضرها محافظ أربيل أوميد خوشناو وعدد من المسؤولين المحليين وممثلي البرنامج الأممي الإنمائي.

وللمشروع الجديد القدرة على توليد الطاقة الكهربائية إلى 40 بئراً، منها آبار مخصصة لمياه الشرب، ولا سيّما في المناطق الواقعة في محيط محافظة أربيل.

وقال رئيس مكتب أربيل لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ستيفان شميت لكوردستان 24، إن مشروع الطاقة المتجددة له "أهمية كبيرة جداً".

وأضاف أن المشروع، الذي يعمل على الطاقة الشمسية، سيسهم في خفض الانبعاثات الكربونية في إقليم كوردستان بما يصل إلى 1800 طن سنوياً.

وقال إن المشروع يعادل نحو 60 ألف شجرة والتي تقوم بدورها بامتصاص ثاني أكسيد الكربون المنبعث من استخدام المولدات وغيرها.

وأشار شميت إلى أن المشروع "مهم جداً" بالنسبة للبيئة، وخصوصاً في المناطق الريفية، خاصة أن المزارعين هم المستفيدون الرئيسيون منه.

ولفت المسؤول الأممي الى أن مشاريع الطاقة الشمسية ستعوض عن الأموال المهدورة بالنسبة للمولدات الخاصة بواقع سبع سنوات في إقليم كوردستان.

هذا وقال محافظ أربيل أوميد خوشناو في كلمة له خلال المراسم إن المشروع يندرج في إطار جهود إقليم كوردستان في مواجهة التغير المناخي.

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وتبلغ قيمة المشروع مليوني دولار أمريكي بتمويل من الاتحاد الأوروبي، فيما تولى تنفيذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق.

والطاقة المتجددة هي الطاقة التي تتولد من المصادرة الطبيعية مثل ضوء الشمس والرياح والمياه والأمطار وحرارة جوف الأرض وغيرها.

ويحتاج إقليم كوردستان إلى 4500 ميغاواط من الكهرباء خلال أشهر الصيف، لكنه ينتج حالياً 3400 ميغاواط، بحسب بيانات وزارة الكهرباء.

وباستثناء إقليم كوردستان، لا يزال العراق من البلدان غير الرائدة في مجال الطاقة المتجددة رغم توفر الظروف المناسبة له، إلا أنه بدأ مؤخراً رحلة البحث عن مستثمرين دوليين لبناء سبع محطات للطاقة الشمسية في عدد من المحافظات بطاقة إجمالية تصل إلى 750 ميغاواط.

شاركت في التغطية ريناس علي