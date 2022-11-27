أردوغان: لا خصومة دائمة في السياسة..وعلاقاتنا مع سوريا ستتحسن مثلما جرى مع مصر

أربيل (كوردستان 24)-قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، إنه يمكن أن تعود الأمور إلى نصابها في العلاقات مع سوريا في المرحلة القادمة مثلما جرى مع مصر، مشدداً على أنه لا مكان للخصومة الدائمة في السياسة، حسبما أفادت الأناضول.

وقال أردوغان إن "نظيره المصري عبد الفتاح السيسي سعيد للغاية" إثر لقائهما في قطر.

وأكد أن مسار التطبيع مع مصر "سيتواصل على المستوى الوزاري".

وتصافح الرئيسان التركي رجب طيب أردوغان والمصري عبد الفتاح السيسي الأسبوع الماضي للمرة الأولى على هامش افتتاح كأس العالم لكرة القدم في قطر.

وبحسب وسائل إعلام تركية رسمية فإن أردوغان صافح السيسي وأجرى لفترة وجيزة محادثات معه ومع قادة آخرين.

وتوترت علاقات أنقرة مع القاهرة منذ أن أطاح السيسي بالرئيس الراحل محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، والذي كان أردوغان يدعمه بشدة.

وبدأ البلدان مشاورات سياسية على مستوى كبار المسؤولين في وزارتي الخارجية العام الماضي وسط محاولة تركية لتخفيف التوتر مع مصر والإمارات وإسرائيل والسعودية.

وسبق أن عبّر مسؤولون مصريون عن حذرهم من أي تقارب مع أنقرة، غير أن أردوغان قال الصيف الماضي إنه لا يوجد سبب لعدم إجراء محادثات رفيعة المستوى.