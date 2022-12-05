فرنسا تتجاوز بولندا و إنكلترا تتغلب على السنغال بثلاثية

أربيل (كوردستان 24)- تغلب منتخب فرنسا الأحد على نظيره البولندي بثلاثية، فيما تغلب المنتخب الإنكليزي على نظيره السنغالي ليتأهلا إلى ربع نهائي مونديال قطر 2022.

وتأهل المنتخب الفرنسي حامل اللقب إلى ربع نهائي المونديال بعد فوزه على نظيره البولندي 3-1.

وسجل أوليفييه جيرو هدف السبق للفرنسيين في آخر دقيقة من الشوط الأول بعد تمريرة من مبابي خلف المدافعين.

وبفضل هذا الهدف، أصبح جيرو الهداف التاريخي للديوك بـ52 هدفا وفض الشراكة مع تيري هنري بفارق هدف واحد.

وسجل مبابي الهدف الثاني للديوك إثر هجمة معاكسة انتهت بكرة في السقف الأيسر لمرمى تشيزني قبل ربع ساعة من نهاية اللقاء. واختتم مبابي مهرجان الأهداف في الوقت بدل الضائع ليسجل خامس أهدافه في المونديال القطري وينفرد بصدارة الهدافين.

وقلص ليفاندوفسكي الفارق في آخر لحظات المباراة من ضربة جزاء.

من جهته تغلب المنتخب الإنكليزي على نظيره السنغالي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، ليتأهل إلى ربع نهائي المونديال.

وسجل متوسط ميدان ليفربول جوردان هندرسون الهدف الأول للإنكليز في الدقيقة 38 بعد تمريرة متقنة من جود بلينغهام.

وقاد بلينغهام نجم الشوط الأول هجوما معاكسا في الوقت بدل الضائع لتصل الكرة إلى هاري كاين الذي أسكنها في شباك الحارس السنغالي إدوارد ميندي.

وأضاف بوكايو ساكا هدفا ثالثا للإنكليز في الدقيقة 57 عبر هجمة معاكسة قادها فيل فودن من الجهة اليسرى للدفاع السنغالي.