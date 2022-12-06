مسرور بارزاني: نسعى لتحويل القطاع الزراعي الى مصدر أساسي للدخل

أربيل (كوردستان 24)- قال رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، ان الكابينة التاسعة تسعى لتحويل القطاع الزراعي الى مصدر أساسي للدخل، مؤكدا في الوقت نفسه أن الزراعة أساس الاقتصاد القوي لكل بلد.

وقال مسرور بارزاني في فيديو مصور، "حزن كبير انتابني حين شاهدت مقاطع فيديو لمزارعين يتلفون منتوجاتهم لعدم تمكنهم من بيعها لذلك أكدت منذ البداية على أننا بحاجة إلى الاستثمار في القطاع الزراعي ومساعدة مزارعينا، حتى يتمكنوا من إيصال هذه الثروة الوطنية إلى مستوى تصبح فيه مصدرا للدخل ولزيادة إيرادات إقليم كوردستان ".

وأضاف رئيس الحكومة "لذلك سعينا لإقناع المزارعين بأن تستلم حكومة إقليم كوردستان منتوجات المزارعين لا لتوزيعها في الأسواق المحلية فقط، بل حتى لتصديرها الى خارج البلاد".

وتابع مسرور بارزاني "تاريخيا.. نشأت الزراعة في منطقتنا، لكن الزراعة لم تتطور لعدة أسباب، خصوصا بسبب التدمير الممنهج للقرى وتدمير الزراعة في المنطقة من قبل النظام السابق وإبعاد شعب كوردستان عن أرضه".

واكد مسرور بارزاني على ان الكابينة التاسعة تسعى لتنويع مصادر الدخل الوطني، وتطوير القطاعات الاقتصادية كلها، خصوصا القطاع الزراعي.

وبالفعل بدأ إقليم كوردستان بتصدير رمان حلبجة وزاخو إلى الخارج، للمرة الأولى، في خطوة من شأنها فتح بوابة جديدة لمزارعي إقليم كوردستان وفلاحيه.

وأثناء تفقد مسرور بارزاني سوقاً خاصاً بتصدير الرمان المحلي في أربيل، قال "تمكنا من تصدير محاصيل إقليم كوردستان إلى الخارج لأول مرة... هذا وعد قطعناه من قبل، ونحمد الله على ما حققناه".