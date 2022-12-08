برلين تلوّح بحملة اعتقالاتٍ ثانية بشأن مخطط إسقاط الحكومة

أربيل (كوردستان 24)- كشف مسؤولٌ ألماني عن تنفيذ السلطات المحلية حملة اعتقالاتٍ ثانية متوقّعة بشأن مخطط إسقاط الحكومة، بحسب وكالة أسوشيتدبرس.

وكانت الشرطة الألمانية قد ألقت القبض على 25 شخصاً، ضمن حملة اعتقالات نفّذها، الأربعاء، 3 آلاف شرطي شملت 11 ولاية.

وقالت السلطات الألمانية إن الموقوفين ينتمون إلى "مجموعةٍ إرهابية" من اليمين المتطرف، يشتبه في انتمائهم إلى مجموعة "مواطني الرايخ".

ولا تعترف هذه المجموعة بالدولة الألمانية الحديثة ولا بقوانينها، وتمتنع عن دفع ضرائب ومخصصات اجتماعية، وتصرُّ على أن الامبراطورية الألمانية لا تزال قائمة، بحسب السلطات الألمانية.

ويواجه المعتقلون الـ 25 تهمة الإعداد لإسقاط الدولة، ويقول الادعاء العام الألماني إنهم أسسوا "ذراعاً عسكرية" يهدف إلى "القضاء" على دولة القانون الديمقراطية على مستوى البلديات والمقاطعات.

وأشار الادعاء العام إلى أن بعض أعضاء الذراع العسكرية المشتبه بهم خدموا في الجيش الألماني، وأسسوا نهاية نوفمبر تشرين الثاني 2021 تنظيماً تصفه السلطات الألمانية بـ "الإرهابي" لمحاربة مؤسسات الدولة وممثليها.