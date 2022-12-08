سیاسة

برلين تلوّح بحملة اعتقالاتٍ ثانية بشأن مخطط إسقاط الحكومة

قالت السلطات الألمانية إن الموقوفين ينتمون إلى "مجموعةٍ إرهابية"
author_image Kurdistan24 اربیل
حملة اعتقالات في ألمانيا
حملة اعتقالات في ألمانيا
العالم ألمانيا حملة اعتقالات اليمين المتطرف إسقاط الحكومة مجموعات إرهابية

أربيل (كوردستان 24)- كشف مسؤولٌ ألماني عن تنفيذ السلطات المحلية حملة اعتقالاتٍ ثانية متوقّعة بشأن مخطط إسقاط الحكومة، بحسب وكالة أسوشيتدبرس.

وكانت الشرطة الألمانية قد ألقت القبض على 25 شخصاً، ضمن حملة اعتقالات نفّذها، الأربعاء، 3 آلاف شرطي شملت 11 ولاية.

وقالت السلطات الألمانية إن الموقوفين ينتمون إلى "مجموعةٍ إرهابية" من اليمين المتطرف، يشتبه في انتمائهم إلى مجموعة "مواطني الرايخ".

ولا تعترف هذه المجموعة بالدولة الألمانية الحديثة ولا بقوانينها، وتمتنع عن دفع ضرائب ومخصصات اجتماعية، وتصرُّ على أن الامبراطورية الألمانية لا تزال قائمة، بحسب السلطات الألمانية.

ويواجه المعتقلون الـ 25 تهمة الإعداد لإسقاط الدولة، ويقول الادعاء العام الألماني إنهم أسسوا "ذراعاً عسكرية" يهدف إلى "القضاء" على دولة القانون الديمقراطية على مستوى البلديات والمقاطعات.

وأشار الادعاء العام إلى أن بعض أعضاء الذراع العسكرية المشتبه بهم خدموا في الجيش الألماني، وأسسوا نهاية نوفمبر تشرين الثاني 2021 تنظيماً تصفه السلطات الألمانية بـ "الإرهابي" لمحاربة مؤسسات الدولة وممثليها.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف