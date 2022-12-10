وفاة صحفيٍ أمريكي خلال تغطية مباراة الأرجنتين وهولندا

أربيل (كوردستان 24)- توفي في وقتٍ متأخر من مساء الجمعة، صحفيٌ أمريكي في قطر، أثناء تغطية مباراة الدور ربع النهائي بين الأرجنتين وهولندا.

وكان غرانت وال، قد عمل في مجلة "سبورتس إيلاسترايتِد" بصفته متخصّصاً في كرة القدم، قبل انضمامه إلى "سي بي أس سبورتس" الأمريكية عام 2021.

وأفادت إذاعة "إن بي آر" الأمريكية، بأنّ الصحافي سقط أرضاً في استاد الصحافة مع اقتراب المباراة من نهايتها، وقد قدّم له الطاقم الطبي الإسعافات الأولية، قبل حمله على نقالة.

ووفقاً لصحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، يبدو أنّ وال "تعرّض لنوبةٍ قلبية".

وكان الصحفي الأمريكي، متزوجاً من الطبيبة سيلين غاوندر، المتخصصة في الأمراض المعدية، وكتبت عبر تويتر عشية تلقي خبر وفاة زوجها: "أنا مصدومة تماماً".

وكان وال، قد أوقِف خلال تواجده في قطر، لارتدائه قميصاً بألوان قوس قزح، وفق ما أعلنت زوجته والاتحاد الأمريكي لكرة القدم.

وتحتضن دولة قطر، منذ الـ 20 نوفمبر تشرين الثاني الماضي، نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم، والتي تستمر لغاية الـ 18 من ديسمبر كانون الأول الجاري.