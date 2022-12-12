سیاسة

مقتل شقيقين في إقليم كوردستان بعد اطلاق القوات الإيرانية النار عليهما

author_image سوار أحمد
کوردستان الحرس الثوري مقتل شقيقين اقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- أطلق الحرس الثوري الإيراني صباح اليوم الاثنين 12 كانون الأول 2022، النار على شقيقين من الرعاة الكورد على الحدود بين ايران والاقليم.

وقال مراسل كوردستان 24 ان الحرس الثوري أطلق النار على شخصين شقيقين من الرعاة الكورد في مرتفعات قنديل بالقرب من منطقة بشدار على الحدود بين إيران وإقليم كوردستان.

وأضاف، ان الأخوين من قرية بيبالان بناحية سنكسر، وقد توفيا بعد فرارهما من نيران القوات الإيرانية وتسلقهما الجبال، ليسقطا بعد ذلك ويلقيا حتفهما.

وقال مراسل كوردستان 24 ان الأخوين يدعيان سرباز حمد برايم وكاميران حمد برايم، وكلاهما متزوجان، وقد تم إرسال جثتي الشقيقين إلى مستشفى رانيا.

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