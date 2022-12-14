الهجرة: خطة مشتركة مع إقليم كوردستان لإنهاء ملف المخيمات

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين يوم الثلاثاء، عن وضع خطة مشتركة مع إقليم كوردستان لإنهاء ملف المخيمات، وفيما أشارت إلى أن مركز الجدعة للتأهيل النفسي سيستمر باستقبال وجبات أُخرى من مخيم الهول.

وقال وزيرة الهجرة والمهجرين إيفان جابرو لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "هناك برامج مع حكومة الإقليم دعماً لعملية العودة الطوعية خطة مشتركة لأنهاء ملف المخيمات والنزوح".

وبين أن "آخر المخيمات المسؤولة عنها الحكومة الاتحادية هي مركز الجدعة للتأهيل النفسي والذي سوف يستمر لإعادة وجبات أخرى من مخيم الهول".

وأكدت أن "مخيم الجدعة 5 سيكون آخر المخيمات التي ستغلق هذا العام حيث تم إعادة أكثر من 250 عائلة لمناطقها"، لافتة إلى أن "المتبقي أعداد قليلة سوف تدمج في منطقة ثالثة لأن أغلبهم لديهم مشاكل عشائرية".