سیاسة

بينهم 54 سوريا.. تركيا تلقي القبض على 88 مهاجراً دخلوا البلاد بطريقة غير قانونية

author_image سوار أحمد
ترکیا تركيا مهاجر سوريا

أربيل (كوردستان 24)- ألقت الشرطة التركية القبض على 88 مهاجراً غير شرعيا بينهم 54 من سوريا، دخلو البلاد بشكل غير قانوني، في محافظة أورفا بجنوب شرق تركيا.

وقالت وسائل إعلام تركية، إن فرق قيادة الدرك بالمقاطعة ألقت القبض على 88 مهاجراً غير نظامي، منهم 54 سوريا، بينهم نساء وأطفال، دخلوا البلاد بشكل غير قانوني.

وأضافت المصادر أنه تم تسليم المهاجرين إلى فرق المديرية الإقليمية لإدارة الهجرة تمهيدا لترحيلهم.

وتشهد الفترة الأخيرة موجة لجوء غير شرعية جديدة، تتم أغلبها عبر تركيا وصولا إلى اليونان ومن ثم إلى دول أوروبية أخرى، ويتعرض خلالها المهاجرين لظروف خطيرة.

 

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