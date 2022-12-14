نيجيرفان بارزاني والسفير البريطاني لدى بغداد يبحثان أحدث التطورات السياسية

أربيل (كوردستان 24)- بحث رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، صباح اليوم الأربعاء 14 كانون الأول 2022، والسفير البريطاني في العراق السيد مارك برايسون ريتشاردسون، أحدث التطورات السياسية في المنطقة.

وجاء ذلك خلال استقبال نيجيرفان بارزاني لمارك برايسون ريتشاردسون، والوفد المرافق في أربيل.

وبحث الجانبان في الاجتماع سبل تعزيز علاقات بريطانيا مع العراق وإقليم كوردستان، وأحدث التطورات السياسية وتشكيل الحكومة الاتحادية العراقية الجديدة، والمشاكل والتحديات التي تواجه العراق، وعلاقات أربيل وبغداد والخلافات القائمة بينهما، وزيارتي نيجيرفان بارزاني الأخيرتين إلى بغداد ومحادثاته الهادفة لإيجاد حلول للخلافات، مع المسؤولين في بغداد.

وشدد الجانبان في اجتماعهما على تقديم خدمات أفضل للمواطنين العراقيين وتأمين فرص العمل لهم وتنفيذ المنهاج الوزاري للحكومة الاتحادية وأولوياتها، وناقشا أيضاً الأوضاع الداخلية لإقليم كوردستان ورأيا أن من الضروري توحيد الصفوف والمواقف في إقليم كوردستان وأكدا بصورة خاصة على أهمية توحيد كلمة فريق إقليم كوردستان في بغداد.

وجدد نيجيرفان بارزاني التأكيد على دعم ومساندة إقليم كوردستان للحكومة العراقية الجديدة ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني، مشيراً إلى أن هناك فرصة سانحة لحل مشاكل البلد بدعم من الأطراف المشاركة في الحكومة الاتحادية، كما أكد فخامته على أهمية وضرورة التعاون والعمل المشترك بين الأطراف السياسية في إقليم كوردستان من اجل حل الخلافات مع بغداد.

وبحث الجانبان علاقات العراق مع الدول المجاورة ودول المنطقة، وآخر المستجدات وأوضاع المنطقة بصورة عامة إلى جانب مسائل تحظى بالاهتمام المشترك للجانبين شغلت محوراً آخر من الاجتماع.