أردوغان: طلبت من بوتين تسريع الدبلوماسية بين أنقرة ودمشق

أربيل (كوردستان 24)- قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، إنه "اقترح على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تشكيل آلية ثلاثية مع روسيا وسوريا لتسريع الدبلوماسية بين أنقرة ودمشق".

ونقلت محطة خبر ترك الإخبارية، عن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قوله إنه اقترح على بوتين تأسيس آلية ثلاثية مع سوريا لتسريع المسار الدبلوماسي بين تركيا وسوريا.

وأضافت المحطة نقلا عن أردوغان أنه قال للصحفيين بعد زيارة لتركمانستان إنه عرض على بوتين المبادرة بعقد سلسلة من الاجتماعات بين تركيا وروسيا وسوريا لتناول العلاقات مع دمشق والتي اتسمت بالتوتر منذ فترة طويلة.

ونقلت خبر ترك عنه قوله "أولا أجهزة مخابراتنا ثم وزراء الدفاع ثم وزراء خارجية (الدول الثلاث) يمكنهم الاجتماع. بعد اجتماعاتهم، ربما نجتمع نحن كزعماء. عرضت الأمر على السيد بوتين ولديه رؤية إيجابية بشأنه".