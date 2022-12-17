بعد تلويح أوروبا بالعقوبات.. "ماسك" يعيد تفعيل حسابات صحفيين على تويتر

أربيل (كوردستان 24)- أعلن المليادير الكندي الأمريكي الجنسية، إيلون ماسك، إعادة تفعيل حسابات عددٍ من الصحفيين الأمريكيين على تويتر، بعد تهديداتٍ أوروبية بفرض عقوباتٍ على مالك الموقع.

وكان موقع تويتر قد علّق، الخميس، حسابات صحفيين يعملون في مؤسسات "سي إن إن" و"نيويورك تايمز" و"واشنطن بوست" الأمريكية، وصحفيين آخرين مستقلين.

وغّرد المالك الجديد لـ تويتر على حسابه، في وقتٍ متأخر من مساء الجمعة، "الناس تكلّموا، الحسابات التي نشرت مكان وجودي سيتم رفع تعليقها".

وكانت المفوضية الأوروبية قد أعربت الجمعة عن "قلقها" بعد تعليق حسابات صحافيين على شبكة تويتر للتواصل الاجتماعي، مهددةً مالكها الجديد بفرض "عقوبات قريباً".

وقالت نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية، فيرا جوروفا، إن "الأنباء عن التعليق التعسفي لحسابات صحافيين على تويتر مقلقة".

وذكّرت بأن القانون المتعلق بالخدمات الرقمية الذي يفترض أن يطبق على مجموعات التكنولوجيا العملاقة الصيف المقبل "يفرض احترام حرية الإعلام والحقوق الأساسية".