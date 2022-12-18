إنقاذ 166 مهاجرا حاولوا عبور المانش إلى بريطانيا

أربيل (كوردستان 24)- قالت السلطات الفرنسية يوم السبت، أنها أنقذت أكثر من 160 مهاجرا ليل الجمعة، خلال محاولتهم عبور بحر المانش إلى بريطانيا على متن قوارب قديمة وفي ظل طقس شديد البرودة، بعد أيام فقط من حادث غرق سفينة.

وأضاف مسؤولون أن سفينة تابعة للبحرية الفرنسية أنقذت نحو 50 شخصا من قارب "واجه صعوبات" قبالة ساحل فرنسا الشمالي، حيث جرى نقلهم إلى ميناء كاليه.

كما أنقذت سفينة أخرى تابعة للبحرية 31 مهاجرا غرق قاربهم في نفس المنطقة، قبل نقلهم إلى ميناء بولوني.

وأحضر خفر السواحل 45 شخصا إلى ميناء كاليه بعد أن أرسلوا نداء استغاثة أثناء محاولتهم عبور المانش، في حين انطلق قارب نجاة لمساعدة 40 شخصا آخرين في مكان قريب.

وقدم رجال خدمات الإنقاذ الفرنسية الرعاية اللازمة لجميع المهاجرين.

وجاءت هذه المأساة بعد نحو عام من مصرع ما لا يقل عن 27 شخصا في القناة في حادث آخر.