بابا الفاتيكان يدعو الفائز في نهائي "المونديال" للاحتفال بتواضع

أربيل (كوردستان 24)- دعا البابا فرنسيس، وهو أرجنتيني ومشجع شغوف بكرة القدم، الفائز في نهائي كأس العالم 2022 بين منتخب بلاده ونظيره الفرنسي الأحد للاحتفال بتواضع.

وقال البابا في مقابلة مع التلفزيون الإيطالي "كانال 5" من المقرر أن تبث مساء الأحد ونشرت مقتطفات منها منتصف اليوم، "أطيب تهانينا للفائزين، لكنني أدعوهم للاحتفال بتواضع، ولأولئك الذين لن يفوزوا، ليعيشوها بفرح".

وقال مشجع نادي سان لورينزو الأرجنتيني "أعظم قيمة ليست الفوز أو عدم الفوز بل اللعب النظيف".

ولم يتأكد ما إذا كان البابا سيشاهد المباراة ولم يرغب في التكهن بنتيجتها، لكنه دعا لاعبي منتخبي فرنسا والأرجنتين إلى "المصافحة" في نهاية المباراة مهما كانت النتيجة.