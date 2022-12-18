للمرة الثالثة في تاريخها..الأرجنتين تتوج بكأس العالم

أربيل (كوردستان 24)- توجّت الأرجنتين بطلة للعالم للمرة الثالثة في تاريخها، بفوزها في المباراة النهائية لمونديال قطر 2022 على فرنسا حاملة اللقب بركلات الترجيح، بعد التعادل 2-2 في الوقت الأصلي و3-3 عقب شوطين إضافيين على ملعب لوسيل الأحد.

وأحرز النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الهدف الأول لصالح منتخب الأرجنتين ضد فرنسا عن طريق ركلة جزاء بالدقيقة 23 من زمن المباراة.

ووفقاً لشبكة "أوبتا" العالمية المتخصصة فى أرقام وإحصائيات كرة القدم العالمية، فإن ليونيل ميسي صاحب الرقم القياسي في معظم المباريات التي لعبت في كأس العالم (26).

ولعب ليونيل ميسي 26 مباراة، متخطياً الأسطورة الألماني لوثار ماتيوس، صاحب الـ25 مباراة، ويأتي في المركز الثالث الألماني ميروسلاف كلوزه برصيد 24 مباراة.

كما ذكرت شبكة "أوبتا" للإحصائيات، أن ميسي أصبح أول لاعب فى تاريخ المونديال ينجح فى التسجيل خلال جميع مراحل البطولة، "المجموعات، ثمن النهائي، ربع النهائي، نصف النهائي والمباراة النهائية".

وأحرز آنخيل دي ماريا الهدف الثاني لصالح المنتخب الأرجنتيني في شباك نظيره الفرنسي، بالدقيقة 36 من زمن المباراة.

ونجح كيليان مبابي في تسجيل الهدف الأول لصالح منتخب فرنسا عن طريق ركلة جزاء فى الدقيقة 80 من زمن المباراة.

وأضاف مبابي الهدف الثاني من تسديدة رائعة سكنت الشباك الأرجنتينية بالدقيقة 82 من زمن المباراة.

ونجح الأسطورة ليونيل ميسي في تسجيل الهدف الثالث لصالح منتخب الأرجنتين في شباك نظيره الفرنسي بالدقيقة 109 من زمن المباراة.

وأحرز كيليان مبابي ثالث أهداف منتخب فرنسا ليكمل "الهاتريك" الشخصي عن طريق ركلة جزاء بالدقيقة 117 من زمن المباراة.

وحقق هوجو لوريس حارس المنتخب الفرنسي رقماً قياسياً فى تاريخ كأس العالم، بعد خوضه المباراة النهائية لمونديال قطر 2022، أمام نظيره الأرجنتيني.

وذكرت شبكة "أوبتا" للإحصائيات، أن لوريس أصبح الحارس الأكثر مشاركة في تاريخ المونديال برصيد 20 مباراة، متخطياً الرقم القياسي السابق المسجل باسم الألماني مانويل نوير برصيد 19 مباراة.