مقتل جندي عراقي وإصابة آخرين في اشتباكات مع داعش في كركوك

أربيل (كوردستان 24)- أفاد مراسل كوردستان 24 في كركوك، مساء الأربعاء، أنه اندلعت اشتباكات بين الجيش العراقي وتنظيم داعش في ناحية سركران في كركوك، أسفرت عن مقتل جندي عراقي وإصابة اثنين آخرين.

وأكد مراسل كوردستان 24، أن "الاشتباكات بين الطرفين ما زالت مستمرة".

من جهته ترأس رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، اجتماعاً للمجلس الوزاري للأمن الوطني، تمت خلاله مناقشة مستجدات الأوضاع الأمنية والطارئة في البلاد، فضلاً عن الموضوعات المدرجة على جدول أعماله.

وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، أن المجتمعون ناقشوا في بداية الاجتماع الاعتداءين الإرهابيين اللذين طالا الأبرياء في محافظتي كركوك وديالى"، حيث أكد "المجلس على إقرار التوصيات الكفيلة بالحفاظ على الأمن والاستقرار".

وبحث الاجتماع كذلك "موضوع الاستمرار في تأمين الحدود مع تركيا وإيران"، كما ناقش "جملةً من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وأقرّ التوجيهات والقرارات المناسبة بصددها".