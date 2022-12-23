برد وأمطار خلال ساعات.. أنواء كوردستان تعلن توقعاتها لحالة الطقس

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت هيئة الأنواء الجوية في إقليم كوردستان اليوم الجمعة، توقعاتها لحالة الطقس في محافظات الإقليم، خلال اليومين المقبلين.

‏وتوقعت الهيئة في بيان، أن تنخفض درجات الحرارة بمعدل 1-2 درجة خلال 48 الساعة المقبلة، مع توقعات بهطول الأمطار في محافظة السليمانية وإدارة كرميان وحلبجة، لاسيما في المناطق الجبلية".

وأضافت أن "درجات الحرارة المتوقعة خلال 48 الساعة القادمة ستكون كالآتي : أربيل 17، السليمانية 14، دهوك 15، حلبجة 11، سوران 15، كرميان 17، زاخو 16".