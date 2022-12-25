أنقرة تطلب من روسيا فتح المجال الجوي فوق سوريا

أربيل (كوردستان 24)- قال وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، ان بلاده تجري محادثات مع روسيا، لاستخدام المجال الجوي شمالي سوريا في عملية عسكرية محتملة على الحدود الجنوبية لتركيا.

وجاءت تصريحات أكار، خلال اجتماع تقييمي لنهاية العام بخصوص فعاليات وزارة الدفاع التركية في أنقرة تبعه مؤتمر صحفي، السبت 24 من كانون الأول.

وقال الوزير التركي "نجري محادثات ونناقش مع روسيا حول جميع القضايا بما في ذلك فتح المجال الجوي في سوريا".

واضاف أكار، أن تركيا تبعث بالرسائل اللازمة إلى جميع الأطراف المعنية بالملف السوري، وتتخذ خطواتها دون السماح لأحد بالمساس بسيادتها واستقلالها وحقوقها ومصالحها.

وشدد على أنه لا ينبغي لأي جهة أن تنتظر من تركيا تجاهل الاستفزازات والهجمات ضد أراضيها وشعبها.

ووعد الرئيس التركي مراراً بتوسيع العملية العسكرية، وشن هجمات برية على المناطق الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية، التي تقول أنقرة إنها تأتي رداً على الهجوم الذي وقع في إسطنبول واتهمت حزب العمال الكوردستاني بتنفيذه.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجير الذي وقع في 13 من الشهر الجاري، ونفى حزب العمال الكوردستاني ووحدات حماية الشعب تورطهما.

وتخطط تركيا إلى إقامة "حزام أمني من الغرب إلى الشرق" على طول الحدود الجنوبية ضمن منطقة تشمل مدينة كوباني التي انتزعتها قوات سوريا الديمقراطية والبيشمركة عام 2015 من قبضة داعش.

وتوغل الجيش التركي وحلفاؤه من المعارضة السورية المسلحة في الأراضي السورية ثلاث مرات منذ عام 2016 بعد معارك مع وحدات حماية الشعب الكوردية.