هيئة الأنواء تتوقع تساقط الأمطار وانخفاضا جديدا في درجات الحرارة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت هيئة الانواء الجوية، اليوم الاثنين، عن حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت تساقطاً للأمطار وانخفاضاً جديداً في درجات الحرارة الاسبوع الحالي.

وذكر بيان للهيئة، أن "طقس البلاد ليوم غد الثلاثاء سيكون في المنطقة الوسطى غائماً مع تساقط أمطار خفيفة الى متوسطة الشدة ، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً عن اليوم السابق ، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً مع تشكل الضباب صباحاً ويزول تدريجياً ، ودرجات الحرارة ستكون مقاربة لليوم السابق، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية غائماً مع تساقط أمطار خفيفة الى متوسطة الشدة وتكون غزيرة في بعض الأماكن ، ودرجات الحرارة تنخفض بضع درجاتعن اليوم السابق".

وأضاف البيان، أن "طقس يوم الأربعاء سيكون صحواً مع بعض الغيوم كما يتشكل الضباب صباحاً ويزول تدريجياً، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في الاقسام الوسطى والجنوبية ،في حين ستنخفض قليلاً عن اليوم السابق في القسم الشمالي من البلاد".

ولفت إلى، أن "طقس يوم الخميس سيكون صحواً مع بعض الغيوم كما يتشكل الضباب صباحاً ويزول تدريجياً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".

وأوضح أن "طقس البلاد ليوم الجمعة المقبل سيكون صحواً مع بعض الغيوم ، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".