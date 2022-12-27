يحيى رسول: ماضون بمسك الخط الصفري مع تركيا وإيران وسنكافح الإرهاب مع البيشمركة

أربيل (كوردستان 24)- أكد اللواء يحيى رسول الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني اليوم الثلاثاء، مضي قوات حرس الحدود في الإنتشار بالحدود المحاذية مع تركيا وإيران في إقليم كوردستان، مشددا على ضرورة التكاتف بين القوات الاتحادية وقوات البيشمركة لسد الثغرة الأمنية في مناطق التماس بين الجانبين من خلال تشكيل لواءين مشتركين.

وقال اللواء رسول في مؤتمر صحفي عقده اليوم بمقر وزارة الدفاع، إن القائد العام للقوات المسلحة أصدر الأوامر بيمك الحدود والخط الصفري مع تركيا وإيران من قبل قوات حرس الحدود، وعلى الفور باشرت تلك القوات بتنفيذ الأوامر، مؤكدا أن السوداني وجّه بتوفير الدعم اللوجستي لتلك القوات في مسك المخافر.

وأضاف أن هذه الخطوة مهمة بشكل كبير، مردفا بالقول إن قيادة حدود المنطقة الاولى باشرت مسك الحدود مع الدولتين الجارتين.

وتابع اللواء رسول إننا "ماضون بموضوع مسك الخط الصفري وتعزيز قيادة قوات الحدود ومسك المخافر الحدودية لإنهاء الهجمات والخروقات".

وسُئل عن الهجمات المتكررة لتنظيم داعش في المناطق المتنازع عليها بين اربيل وبغداد وخاصة بخط التماس بين قوات البيشمركة والقوات الامنية الاتحادية، فأجاب المتحدث باسم القائد العام بالقول، إن قوات البيشمركة هي من ضمن منظومة الدفاع العراقية، ولدينا تنسيق عال وجيد بينها وبين القوات الأمنية.

وأكد أنه "توجد مناطق نطمح بأن يكون هناك عمل مشترك للقيام بعمليات عسكرية فيها من خلال تشكيل لواءين مشتركين"، منوها إلى أن الإرهاب والإرهابيين ليس لديهم صديق ولا رفيق وكلنا اعدائهم، وعلينا التكاتف والعمل بروح الفريق الواحد للقضاء على الإرهاب".

وفي سؤال وجهه له مراسل وكالتنا حول خطط القوات الامنية في حفظ الأمن ببطولة خليجي 25 المقرر إقامته في البصرة مطلع العام المقبل قال اللواء رسول، "نحن قادرون على حفظ أمن البطولة مثلما نقوم بتأمين الزيارات الدينية المليونية".

وتابع المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة بالقول إنه "لدينا علاقة طيبة مع دول الخليج، ولكن هذه المهمة مهمة عراقية، ولدينا كل الثقة في حماية وتأمين خليجي 25 من قبل القوات الأمنية والشعب العراقي".