سیاسة

رئيس الجمهورية: زمن الارهاب قد ولى والآن هو زمن الحرية والتقدم

author_image مظفر مزوري
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أربيل (كوردستان24)- زار رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد واحدة من أقدم المدارس في مدينة الموصل، والتي استخدمها داعش كسجن ومكان لتنفيذ الاعدامات ضد المواطنين، مؤكداً أن زمن الارهاب قد ولى والان هو زمن الحرية والتقدم والاستقرار والامان.

وقال المكتب الاعلامي لرئاسة الجمهورية في بيان له اليوم "أن رئيس الجمهورية عبداللطيف رشيد زار ضمن برنامج زيارته لمحافظة نينوى مدرسة حطين الابتدائية التي استخدمتها عصابات داعش كسجن ومكان لتنفيذ الاعدامات ضد المواطنين".

وأضاف البيان "وخلال زيارته للمدرسة التي تعد واحدة من أقدم المدارس في المحافظة، اطلع رئيس الجمهورية على سير العملية التربوية وأهم المشاكل التي تواجه الأسرة التعليمية في أداء رسالتها الأبوية والتربوية ، موضحاً أن زمن الإرهاب قد إنتهى والآن هو زمن الحرية والتقدم والاستقرار والأمان".

ولفت البيان الى أن رئيس الجمهورية أكد على "أن المدرسة تسهم في غرس المعرفة وتنمي المواهب، وتطور قدرات التلاميذ، مشيراً إلى أن الاهتمام بالجيل الجديد وإعدادهم وتسليحهم بالعلم والمعرفة يصنع منهم رجالا وقادة قادرين على خدمة شعبهم وتحقيق مستقبل زاهر لبلدهم".

وأشار البيان الى أن رئيس الجمهورية "وجه بالمساعدة في إعادة إعمار المدرسة مع الحفاظ على قيمتها التراثية والعلمية".

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