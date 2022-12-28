البنك المركزي العراقي يعلن عن تسهيل إجراءات المسافرين في الحصول على العملة الأجنبية

أربيل (كوردستان 24)- أعلن البنك المركزي العراقي، اليوم الأربعاء، عن تسهيل إجراءات المسافرين في الحصول على العملة الأجنبية (الدولار).

وقال البنك في بيان تلقت كوردستان 24 نسخةً منه، إن "تسهيل الإجراءات تم عن طريق توسيع منافذ بيع العملة الأجنبية (الدولار) نقداً من خلال زيادة حصص منافذ المصارف، وسيتم المباشرة بزيادة حصصها".

وأضاف أن "منافذ المصارف سيتم توسيعها وسيقوم موظفو البنك المركزي بمتابعة الأداء لدعم جهود المصارف في تمكين الزبائن من الحصول على العملة الأجنبية (الدولار) بيُسر".

وتابع أنه "ستلبي فروع المصارف المبينة في الجدول أدناه طلبات الزبائن ابتداءً من يوم الخميس الموافق 29 كانون الأول ديسمبر وخلال أيام العطل الرسمية القادمة (الجمعة، السبت، والأحد) وطيلة أيام العمل التي تليها".