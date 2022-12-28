موسكو تحتضن اجتماعاً يضم وزراء دفاع روسيا وتركيا وسوريا

أربيل (كوردستان 24)- وصل وزير الدفاع التركي خلوصي أكار ورئيس جهاز الاستخبارات هاكان فيدان، الأربعاء، إلى العاصمة الروسية موسكو، لإجراء محادثات مع مسؤولين روس ومسؤولين من الحكومة السورية.

وذكرت وزارة الدفاع التركية في بيان، أن "الاجتماع ضم وزراء الدفاع التركي خلوصي أكار، والروسي سيرغي شويغو، والسوري علي محمود عباس، بالإضافة إلى رؤساء أجهزة الاستخبارات في البلدان الثلاثة".

وأضاف البيان أن "الاجتماع التركي الروسي السوري في موسكو ناقش الأزمة السورية ومشكلة اللاجئين والمكافحة المشتركة للتنظيمات الإرهابية في سوريا".

وأكد اتفاق المجتمعين خلال اللقاء "الذي عقد في أجواء بناءة، على استمرار الاجتماعات الثلاثية من أجل ضمان الاستقرار والحفاظ عليه في سوريا والمنطقة".