بعد الأمطار الأخيرة.. ارتفاع منسوب بحيرة الرزازة وانخفاض ملوحتها

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الموارد المائية يوم الأربعاء، ارتفاع منسوب بحيرة الرزازة وانخفاض ملوحتها نتيجة الأمطار الأخيرة التي شهدتها البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن مدير الموارد المائية في محافظة كربلاء، حسنين قحطان العواد، قوله إن "الأمطار التي سقطت على محافظة كربلاء المقدسة والمناطق القريبة منها، أدت إلى زيادة طفيفة في منسوب بحيرة الرزازة وتحسين نوعيتها وتقليل ملوحتها".

وأضاف العواد، أن "الأمطار التي شهدتها البلاد، ساعدت في الحفاظ على المياه الجوفية، وزادت من كميتها عبر توفيرها الريّة الثانية لمحصول الحنطة في المناطق الصحرواية التي تعتمد في سقيها على الآبار الإرتوازية، فضلاً عن توفيرها لكميات كبيرة من وقود الكاز الذي يستخدم في المضخات لسقي المحاصيل الزراعية".

وأعلنت وزارة الموارد المائية، أمس الثلاثاء، عن ارتفاع الخزين المائي في سدي حمرين والعظيم، فيما أشارت إلى أن جميع المياه الواردة للعراق من أمطار وسيول استغلت بشكل أمثل.