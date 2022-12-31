ريشي سوناك: المرحلة الاقتصادية الصعبة ستستمر في 2023

أربيل (كوردستان24)- وصف رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك العام الماضي بالصعب، محذراً من أن المرحلة الصعبة في إقتصاد المملكة المتحدة ستستمر في 2023 بسبب عواقب النزاع في أوكرانيا.

وقال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك في رسالة مصورة وجهها الليلة الماضية بمناسبة العام الجديد "لن أتظاهر بأن جميع مشكلاتنا ستختفي في العام الجديد، لكن عام 2023 سيمنحنا فرصة لإظهار أفضل ما في المملكة المتحدة للعالم".

وأضاف سوناك "ان العام الماضي كان صعباً وسنواصل دعم السلطات الاوكرانية رغم الصعوبات الاقتصادية"، مضيفاً "لقد كان لهذا تأثير عميق على العالم، والمملكة المتحدة ليست محصنة ضده".

وأوضح سوناك "الآن أعرف أن العديد منكم شعروا بهذا التأثير في المنزل، لهذا السبب اتخذت هذه الحكومة قرارات صعبة ولكن عادلة للسيطرة على الاقتراض والدين"، مشيرا إلى أنه "وبسبب هذه القرارات، تمكنا من مساعدة الأشخاص الأكثر ضعفا لمواجهة التكلفة المرتفعة لفواتير الطاقة".

وأفاد مكتب الإحصاء الوطني البريطاني في تقرير له بأن التضخم في المملكة المتحدة بلغ 10,7% في تشرين الثاني على أساس سنوي، مشيرا إلى أن العامل الأساسي زيادة الأسعار هو ارتفاع فاتورة الكهرباء على خلفية حرب العقوبات بين الغرب وروسيا بسبب النزاع في أوكرانيا. وأعلن وزير الخزانة البريطاني جيريمي هانت في 17 تشرين الثاني أن اقتصاد البلاد قد دخل حالة ركود.