الأمن النيابية: تحرك لاستحداث هيئة لمكافحة المخدرات ترتبط برئاسة الوزراء

أربيل (كوردستان24)- أعلنت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم السبت، التحرك مع الجانب التنفيذي لاستحداث هيئة لمكافحة المخدرات ترتبط برئاسة الوزراء.

وقال عضو اللجنة، النائب حسين العامري، لوكالة الأنباء العراقية، إن "المخدرات والجرائم الإلكترونية أسلحة خطيرة وفتاكة أثرت بشكل كبير على المجتمع العراقي"، مؤكداً أن "لجنة الأمن والدفاع النيابية، مستمرة في عقد اللقاءات بخصوص تعديل قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017".

وأضاف العامري، أن "اللجنة مستمرة أيضاً بعقد اللقاءات مع الجانب التنفيذي لاستحداث هيئة لمكافحة المخدرات ترتبط برئاسة الوزراء، تضم خيرة الضباط والموظفين المختصين بهذا المجال، لغرض نجاح عملها".

وأكد أن "اللجنة تتابع بشكل كبير مع حرس الحدود والمناطق المحاذية لدول الجوار والتي تهرب وتدفع بالسلاح إلى داخل العراق".

ولفت إلى أن "أعضاء اللجنة يبدون اهتماماً عالياً بهذا الملف، إذ يعد من أولويات عمل اللجنة،"، واعداً بـ"تحقيق إنجازات في الدورة الخامسة البرلمانية".

وأعلنت مديرية مكافحة المخدرات، الخميس، حجم الكميات المضبوطة خلال العام 2022.

وقال مدير الإعلام والعلاقات بالمديرية، العقيد بلال صبحي، في تصريح لبرنامج "واجب الصراحة"، الذي تبثه العراقية الإخبارية وتابعته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "تم القبض على أكثر من 15 ألف متهم بقضايا المخدرات خلال العام 2022، فيما تم ضبط كميات تقدر بنصف طن من المخدرات خلال العام ذاته".

وأضاف صبحي، أن "المخدرات جريمة عابرة للحدود"، مؤكداً أن "جهود القوات الأمنية مستمرة لحين القضاء على هذه الآفة".