سیاسة

شرطة أربيل: احتفالات رأس السنة لم تشهد وقوع أية حوادث

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کوردستان شرطة أربيل احتفالات رأس السنة حوادث الاسايش مكافحة الارهاب

أربيل (كوردستان 24)- أوضحت المديرية العامة لشرطة أربيل في إقليم كوردستان، أن احتفالات رأس السنة في المدينة "لم تشهد وقوع أية حوادث أو مشاكل".

وقال المتحدث باسم مديرية الشرطة في أربيل، هوكر عزيز، "بالتنسيق مع قوات الأسايش ومكافحة الإرهاب، نجحنا في تنفيذ الخطة الأمنية المقررة لتأمين احتفالات رأس السنة"، مؤكّداً على "عدم حدوث أية مشاكل".

 في غضون ذلك، قالت المديرية العامة لصحة أربيل إن فرقها الطبية وعددها 10 فرق، "استقبلت نحو 30 حالة تعرّضوا لإصابات مختلفة، تم معالجتهم بشكلٍ فوري".

وتوافد آلاف السياح من وسط العراق وجنوبه إلى أربيل، للاحتفال بقدوم العام الجديد، نظراً لم تشهده المدينة من استقرارٍ أمني وبنى تحتية قادرة على استيعاب أعدادٍ كبيرة من الوافدين.

 وتقول مديرية السياحة إن 6 ملايين سائح زاروا أربيل خلال عام 2022، مؤكدةً أن فنادق المدينة قادرة على استيعاب نحو 70 ألف سائح في ليلةٍ واحدة.

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