السيول تُعطل الدوام المدرسي في ثلاث محافظات عراقية

أربيل (كوردستان24)- أعلنت محافظات النجف وكربلاء وبابل، اليوم الأربعاء، تعطيل الدوام الظهري لجميع مدارسها، بسبب سوء الأحوال الجوية.

وذكر بيان لمديرية تربية النجف، أنه "بحسب توجيهات وزير التربية ابراهيم نامس الجبوري ومحافظ النجف الاشرف، تقرر تعطيل الدوام الظهري لمدارس المحافظة كافة حفاظاً على سلامة الطلبة في ظل الظروف الجوية الحالية".

كما قررت مديرية تربية كربلاء المقدسة تعطيل الدوام الظهري في مدارس المحافظة لهذا اليوم.

وقررت تربية بابل تعطيل الدوام الظهري للمدارس بسبب غزارة الأمطار في المحافظة.