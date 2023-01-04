اكمال ٩٥٪ من المرحلة الأولى من مشروع طريق دوكان - جوارقورنة

أربيل (كوردستان24)- أعلنت دائرة الاعلام والمعلومات في حكومة إقليم كوردستان عن إكتمال 95% من المرحلة الاولى من مشروع طريق دوكان – جوارقورنة الرئيسي ذو الاتجاهين.

وقالت دائرة الاعلام والمعلومات في بيان لها اليوم الاربعاء "تواصل التشكيلة التاسعة لحكومة إقليم كوردستان تقديم الخدمات لمواطني إقليم كوردستان وإنشاء طرق في جميع مدن وأقضية إقليم كوردستان".

وأضاف البيان "ويعد إنشاء الطريق ذو الممرين بين دوكان وجوارقورنة أحد المشاريع الإستراتيجية للحكومة، والذي يبلغ طوله ٥٣ كيلومترا وقد تم تنفيذه على ثلاث مراحل".

وقال المشرف على تنفيذ المشروع محمد أحمد لدائرة الاعلام والمعلومات " اكتملت المرحلة الاولى من المشروع والتي تقع في منطقة رابرين بنسبة ٩٥٪ ويبلغ طولها ١٨.٥ كيلومترا، والطريق يتكون من ممرين عرض كل ممر يبلغ ٨.٥ متر".

وأضاف محمد أحمد "مع اكتمال المرحلة الأولى من هذا المشروع، أصبحت مسافة الطريق بين بلدة جوارقورنة وأربيل ساعة و١٥ دقيقة، بدلا من ساعة و٤٠ دقيقة".

وأوضح بيان دائرة الاعلام والمعلومات "تبلغ تكلفة المرحلة الأولى من الطريق ٥٢ مليار دينار، فهو مغطى بثلاث طبقات إسفلتية ويشتمل على أربعة جسور بطول ٣٤٠ مترا، وما سيعمل عليه لاحقا هو رسم الخرائط ووضع الإشارات المرورية".