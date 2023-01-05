الإطار التنسيقي يطالب رئيس الجمهورية بالمصادقة على أحكام الاعدام

أربيل (كوردستان24)- طالب الاطار التنسيقي رئيس الجمهورية بالمصادقة على أحكام الاعدام الصادرة بحق الذين استباحوا الدم العراقي، مؤكدين دعمهم للاجراءات التي تقوم بها الحكومة في سبيل النهوض بالواقع الخدمي والتنموي في البلاد.

ونشر الاطار التنسيقي بياناً حول اجتماعه الاعتيادي الذي عقده أمس الاربعاء جاء فيه "ناقش الاطار التنسيقي الوضع الامني وسبل تعزيز الاستقرار ومنع اي اعتداءات ارهابية، وقدم السيد رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عرضاً شاملًا للاجراءات التي تقوم بها القوى والمؤسسات الامنية الحكومية بهذا الخصوص".

وأضاف البيان "طالب الاطار التنسيقي السيد رئيس الجمهورية بالمصادقة على احكام الاعدام الصادرة بحق المجرمين الذين استباحوا الدم العراقي".

وأكد بيان الاطار التنسيقي على "دعمه للاجراءات التي تقوم بها الحكومة في سبيل النهوض بالواقع الخدمي والتنموي في البلاد، خصوصا ما يتعلق بالطبقات الاكثر فقراً والمناطق المحرومة".

وأوضح البيان "في الجانب النيابي ناقش الاطار التنسيقي اولويات الفصل التشريعي الجديد وخصوصا قوانين الانتخابات والمفوضية والنفط والغاز والموازنة الاتحادية"، مشددين على "اهمية حسم اللجان النيابية باسرع وقت لتمارس دورها الرقابي والتشريعي بشكل كامل".