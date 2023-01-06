القيادة المركزية الأمريكية: داعش هُزم ولا يستطيع السيطرة على الأرض

أربيل (كوردستان 24)- قالت القيادة المركزية الأمريكية (سينتكوم) اليوم الجمعة إن تنظيم داعش مُني بهزيمة ولن يستطيع بعد الآن السيطرة على الأرض.

وقالت القيادة المركزية في بيان بمناسبة ذكرى تأسيس الجيش العراقي إن "العالم شهد الجيش العراقي يقاتل جنباً إلى جنب بلا هوادة مع قوات التحالف ويحرر بلاده من شر داعش".

وجاء في البيان "خلال عام 2022، نفذت القيادة المركزية الأمريكية 191 عملية مشتركة مع القوات العراقية، أسفرت عن اعتقال 159 عنصرا ومقتل ما لا يقل عن 220 عنصرا من داعش".

وأضافت القيادة المركزية أن الولايات المتحدة ستواصل "تقديم المشورة والمساعدة وتمكين قوات الأمن العراقية في الحرب ضد داعش".

وذكرت القيادة المركزية في بيانها أنه يصادف اليوم "مرور عام على انتقالنا من دور قتالي في العراق إلى دور تقديم المشورة والمساعدة والتمكين".

ونقل البيان عن قائد القيادة المركزية الأمريكية مايكل إي كوريلا قوله "داعش هُزم وغير قادر على السيطرة على مساحات شاسعة من الأرض".