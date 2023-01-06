تظاهرات في شمال سوريا.. رفضاً للمصالحة مع حكومة دمشق

أربيل (كوردستان 24)- شهدت عدة مدنٍ وبلدات في عموم الشمال السوري، اليوم الجمعة، وللأسبوع الثاني على التوالي مظاهراتٍ شعبية غاضبة رفضاً للمصالحة والتقارب مع الحكومة في دمشق.

وتجمع الآلاف من السوريين في الشوارع والساحات في مدن عدة شمال سوريا بعد صلاة الجمعة، ورددوا شعاراتٍ تطالب "بإسقاط نظام الرئيس السوري بشار الأسد".

وتظاهر المئات من السوريين داخل الساحات في مدينة إدلب شمال غربي سوريا، رفضاً للمصالحة والتقارب مع حكومة دمشق.

وحمل المتظاهرون شعارات ولافتات مكتوب عليها "لن نصالح"، وذلك رداً على رفض أي خَيار يقبل التفاوض أو المصالحة مع حكومة دمشق.

وأكد المتظاهرون أن الحل الأمثل للسلام في سوريا يمر عبر محاسبة "نظام الرئيس السوري الذي قتل الآلاف وشرد الملايين" بحسب تعبيرهم.

كما رفض المحتجون أي حديثٍ عن المصالحة، مؤكدين أنها "تعد استسلاماً وعودةً للوضع السياسي والأمني الذي كانت عليه سوريا قبل الثورة"، على حد قولهم.

وتأتي هذه التظاهرات وسط سعي الحكومة التركية والداعمة الرئيسية للمعارضة السورية السياسية والعكسرية التقارب مع "حكومة بشار الأسد" بوساطة روسية، وذلك بعد أن شهدت عاصمتها موسكو ولأول مرة بعد عام 2011 اجتماعاً رسمياً بين وزراء دفاع تركيا وروسيا وسوريا ورؤساء أجهزة استخبارات الدول الثلاث.

وسبق هذه التظاهرات تصريحاتٌ رسمية للمؤسسات العسكرية والسياسية المحسوبة على المعارضة السورية ترفض المصالحة والتقارب مع حكومة دمشق.