مطار البصرة يشهد زخماً في أعداد الرحلات القادمة مع انطلاق خليجي 25

أربيل (كوردستان 24)- أكدت سلطة الطيران المدني العراقي اليوم الجمعة أن مطار البصرة الدولي شهد زخماً كبيراً في اعداد الرحلات القادمة للوفود الخليجية والعربية والجماهير الرياضية.

وقالت سلطة الطيران في بيان إنها تعمل "على تقديم جميع التسهيلات اللازمة أمام رحلات الوفود الرياضية الدولية والعربية والشخصيات الرسمية والجماهيرية".

وافتتحت رسمياً الجمعة النسخة الخامسة والعشرون من بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم في البصرة بحضور رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم السويسري جاني إنفانتينو.

وافتتح رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني البطولة التي تستضيفها مدينة البصرة من 6 حتّى 19 كانون الثاني يناير 2023 رسمياً، وقال "نفتتح اليوم بطولة خليجي 25 على ملاعب البصرة الحبيبية، أهلاً وسهلاً بشباب الخليج منتخبات وجماهير ومشجعين على أرض العراق".

كما حضر حفل الافتتاح كل من رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني ورؤساء الاتحادات القطري لكرة القدم حمد بن خليفة آل ثاني والفلسطيني جبريل الرجوب والبحريني الشيخ علي بن خليفة وشخصيات رياضية أخرى من دول المنطقة.

ويستضيف العراق بطولة كأس الخليج العربي التي تعد بطولة لمّ الشمل لعشاق كرة القدم في منطقة الخليج العربي، للمرة الثانية في تاريخه بعد الاولى التي اقيمت في العاصمة بغداد 1979.