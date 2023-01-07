سیاسة

مسرور بارزاني في عيد قولتاس: للكاكائيين مشاركة فاعلة في نضال شعب كوردستان وكفاحه وتضحياته

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أربيل (كوردستان 24)- هنّأ رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، الكاكائيين (اليارسانيين) في كوردستان والعراق والعالم، بحلول عيد "قولتاس".

وقال مسرور بارزاني في رسالة التهنئة "مع حلول عيد قولتاس، أتقدم بأحر التهاني والتبريكات إلى الأخوات والإخوة الكاكائيين (اليارسانيين) في كوردستان والعراق والعالم، متمنين لكم عيداً غامراً بالبهجة والسعادة والسرور".

وأثنى رئيس حكومة الإقليم "الدور البارز والمهم الذي يؤديه الكاكائيون مكوناً أصيلاً من شعب كوردستان، ولهم مشاركة فاعلة في نضال شعب كوردستان وكفاحه وتضحياته".

وجدّد مسرور بارزاني التأكيد على "حماية حقوق الكاكائيين وعموم مكونات الشعب الكوردستاني"، متمنّياً عيداً سعيداً لجميع الكاكائيين.

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