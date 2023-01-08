أمريكا تندّد "بشدة" و الإتحاد الأوروبي "مصدوم" من إعدام متظاهرَين في إيران

أربيل (كوردستان24)- نددت الولايات المتحدة "بشدة"، كما أعرب الاتحاد الأوروبي، عن صدمته، بإعدام شخصين، على خلفية الاحتجاجات المستمرة منذ أشهر في إيران.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، "ندين بشدة محاكمة وإعدام محمد مهدي كرامي، وسيد محمد حسيني، اللذين أعدما اليوم في إيران لمشاركتهما في المظاهرات".

من جهته أعرب الاتحاد الأوروبي عن صدمته إزاء إعلان السلطات الإيرانية، إعدام مدانين في قضية مقتل أحد أفراد قوات التعبئة الشعبية خلال الاحتجاجات المستمرة منذ أشهر في البلاد.

وأفاد بيان للاتحاد الأوروبي: "يشعر الاتحاد الأوروبي بالصدمة جراء إعدام محمد مهدي كرامي، وسيد محمد حسيني اللذين اعتقلا وحكم عليهما بالإعدام على خلفية الاحتجاجات المستمرة في إيران".

وقالت السلطات القضائية، في بيان نقلته وكالة الجمهورية الإسلامية الرسمية للأنباء، إن المتهمين الاثنين مسؤولان عن "الجريمة التي أدت الى استشهاد روح الله عجميان".

ودعا الاتحاد الأوروبي طهران إلى التوقف فورا عما وصفه بـ "الممارسة المدانة المتمثلة في فرض وتنفيذ أحكام الإعدام ضد المتظاهرين".

هذا وقالت منظمة العفو الدولية الشهر الماضي إن السلطات الإيرانية تسعى إلى فرض عقوبة الإعدام على 26 آخرين على الأقل فيما أسمته "محاكمات صورية تهدف إلى ترهيب المحتجين".

وترى إيران، التي اتهمت خصومها الأجانب ومن بينهم الولايات المتحدة بتأجيج الاضطرابات، أن قمعها للاحتجاجات هدفه الحفاظ على السيادة الوطنية.