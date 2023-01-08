عدنان درجال: العراق يستضيف حدثا كبيرا ومن الطبيعي حصول أخطاء

أربيل (كوردستان 24)- دافع رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال الأحد عن الاخطاء التي رافقت مراسيم حفل افتتاح خليجي 25 في مدينة البصرة الجمعة، معتبرًا ان هذا الحدث كبير جدًا بالنسبة للعراق وهو يستقبل لأول مرة مثل هذه البطولة منذ اكثر من 43 عامًا.

وقال درجال في مؤتمر صحافي الاحد ظهر به بملابس رياضية "افتتاح خليجي 25 ليس حدثًا اعتياديًا بل حدث كبير ومن الطبيعي أن ترافقه مثل هذه الهفوات التي نعتذر للجميع بسببها وعملنا على ايجاد حلول سريعة لمعالجة كل تلك الاخطاء".

ولم يتردد درجال في الاشارة الى ان "الاجراءات الرسمية التي رافقت الحضور الرئاسي ومسؤولين حكوميين الى مدينة البصرة أربكت المشهد".

وأضاف "واجهنا موقفًا محرجًا، لكن آمل ان لا يتم التركيز فقط على الاوجه السلبية لما حصل. ما حصل انتهى واعتذرنا للجميع وكان درسًا مهمًا لنا".

وشهد حفل افتتاح البطولة التي تستمر حتى 19 الحالي ملابسات بروتوكولية نتيجة الفوضى التي سادت ملعب البصرة الدولي انسحب على اثرها الوفد الكويتي بسبب عدم امكانية وصول ممثل امير دولة الكويت، رئيس اللجنة الاولمبية الكويتية فهد ناصر الصباح.

وأصدر الاتحاد الكويتي بسبب الحادث بيانًا انتقد فيه تلك الملابسات، ورد الاتحاد العراقي في بيان في اليوم التالي اعتذر فيه رسميًا من الاتحاد والوفد الكويتيين.

في المقابل، نوّه رئيس اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم ورئيس الاتحاد القطري الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني بحفل الافتتاح وما تضمنه من فقرات تاريخية وفنية رائعة.

وفي ما يتعلق بالملابسات البروتوكولية قال إن "البطولات كافة في العالم توجد فيها سلبيات وايجابيات، ولكن دائمًا ما يتم دعم تلك الجوانب الايجابية وايجاد حلول للاوجه السلبية ومحاولة تفاديها، مشيرًا الى ان مؤتمرًا عامًا سيعقد في 13 كانون الثاني/يناير مع رؤساء الاتحادات الخليجية الثمانية".