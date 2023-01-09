الأنواء الجوية: استمرار تساقط الأمطار للأسبوع الحالي

أربيل (كوردستان24)- أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الاثنين، عن حالة الطقس في البلاد للأسبوع الحالي، فيما توقعت استمرار تساقط الأمطار.

وذكر بيان للهيئة، أن "طقس البلاد ليوم غد الثلاثاء في المنطقة الوسطى سيكون غائماً جزئياً وضباب خفيف مع تساقط زخات مطر خفيفة صباحاً ويتحسن الطقس تدريجياً قبل الظهر، ولا تغير في درجات الحرارة، وفي المنطقة الشمالية سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً عن اليوم السابق، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية غائماً ممطراً وتكون الأمطار متوسطة إلى غزيرة الشدة وحدوث عواصف رعدية أحياناً يتحول الطقس الى غائم جزئي بعد الظهر، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً عن اليوم السابق".

وأضاف البيان، أن "طقس يوم الأربعاء سيكون صحواً مع بعض الغيوم مع ضباب خفيف صباحاً ، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".

وأوضح، أن "طقس يوم الخميس في المنطقتين الوسطى والشمالية سيكون غائماً جزئياً إلى غائم ، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحواً مع بعض الغيوم يتحول الى غائم جزئي ليلاً ، أما درجات الحرارة فسترتفع قليلاً في عموم البلاد".

وأشار إلى أن "طقس البلاد ليوم الجمعة المقبل، سيكون غائماً جزئياً مع فرصة لتساقط زخات مطر وضباب خفيف صباحاً، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في الاقسام الوسطى والشمالية ، في حين سترتفع قليلاً عن اليوم السابق في القسم الجنوبي من البلاد".